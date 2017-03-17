 

627 тысяч российских туристов в Азербайджане

Автор: Отдел информации 

Граждане Российской Федерации съездили в прошлом году за границу 31,7 миллиона раз, что почти на 8 процентов ниже показателя в 2015-м. При этом темп снижения туристического потока замедлился. Об этом информирует официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.

В список наиболее популярных у россиян направлений вошли непризнанная Абхазия (4,3 миллиона поездок), Финляндия (2,9), Казахстан (2,8), Украина (1,8) и Китай (1,6). Также в первую десятку вошли следующие страны: Эстония (1,5 миллиона поездок), Германия (1,1), Польша (1,1), Таиланд (867 тысяч) и Кипр (813).

Далее расположились Турция (797 тысяч), Испания (790), Греция (782), Грузия (742), Италия (710), Литва (693), Азербайджан (627), Тунис (624), Болгария (535) и Объединенные Арабские Эмираты (499).

Больше всего российских туристов потеряла в 2016 году Турция. В 2015-м она занимала второе место, приняв 3,46 миллиона россиян. Теперь же она на 11-й строчке - число российских туристов, как передает издание «Блокнот», сократилось почти на 77%.

А по-другому, некогда весьма популярному в России направлению - Египту, который в 2015 году принял 2,2 миллиона российских туристов, Росстат даже не приводит цифр, отмечает «Интерфакс». Снизился турпоток также в Польшу, Германию, Финляндию и Литву.

Наиболее же внушительный прирост показали Кипр (плюс 47,8%), Китай (плюс 30,5%), Болгария (плюс 29,5%), Таиланд (плюс 28,4%) и Греция (плюс 23,3%). У Испании и Грузии цифры прибавились почти на 14%, у Абхазии - на 11%, Италии - на 7%. Часть из этих направлений явно выиграли от серьезного падения как раз Турции и Египта.

1735 просмотров


Старости
Российский чиновник извинился за анекдот про Баку и Ереван
Российский чиновник извинился за анекдот про Баку и Ереван
Наша погода
Сегодня 11° / 5°
18 Март 12° / 6°
19 Март 10° / 4°
20 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

В Петербурге задержали банду, расстрелявшую гражданина Азербайджана
Помилованные заключенные выходят на свободу
Япония готовится к ядерному удару
Кандидаты в депутаты Армении соревнуются кулаками
Глава Дашкесана снова вышел на ринг видео; фото
Бывший главный тренер Азербайджана: «В Баку охладели к спорту»
Писатель Веллер бросил стакан в телеведущего Романа Бабаяна
Поэта-пожизненника просят выпустить на свободу приемная haqqin.az
Азербайджан в лидерах инвестиционной привлекательности не наш рейтинг
Военный союз России с Арменией не направлен против Азербайджана российские СМИ
Израильские самолеты подверглись ракетному обстрелу
Нефть дорожает
627 тысяч российских туристов в Азербайджане
Экс-президент Молдовы: «Азербайджану еще может пригодится ГУАМ»
Крымский сценарий для Южной Осетии заявление советника президента
И жена Ющенко прилетела в Баку ради политики
Спустя 25 лет серый кардинал России приехал в Азербайджан эксклюзив
ОПЕК продлит соглашение о сокращении нефтедобычи
Самая популярная Instagram-персона призналась в ненависти к соцсетям
Нефть вновь дешевеет
Госсекретарь США едет к Эрдогану
В Лос-Анджелесе ограбили сестру Ким Кардашьян
Взрыв на заводе в Украине: есть погибшие
Комитет по разведке США: правительство Обамы не шпионило за Трампом
Болгария отзывает посла в Турции