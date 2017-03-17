Нефть дорожает

Нефть слабо дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу после очередного падения цен накануне, вызванного сигналами о росте добычи в США, пишет MarketWatch.

Положительную динамику поддерживают заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который говорил о возможности продления договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении производства нефти.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 повысилась на 7 центов (0,13%) - до $51,97 за баррель.

Апрельский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 12 центов (0,25%) - до $48,87 за баррель.

В четверг торги завершились слабым снижением котировок: цена нефти Brent опустилась на 0,1%, до $51,74 за баррель, WTI - снизилась на 0,2%, до $48,75 за баррель.