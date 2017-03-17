Москва, предлагая посреднические услуги и стараясь разрешить конфликт мирным путем, пытается сохранить дружбу как с Баку, так и с Ереваном. Так, накануне визита армянского президента в Россию в Москве состоялась международная военная конференция, в которой помимо других делегаций СНГ приняли участие делегации от генеральных штабов Азербайджана и Армении – пишет известная российская «Независимая газета».

На территории Армении в настоящее время проходят совместные военные учения российских и армянских войск. А в Баку находится делегация главного командования ВМФ России, которая обсуждает подготовку к международному этапу военно-морских соревнований «Кубок моря-2017». Эти соревнования с участием российских экипажей пройдут на берегу Каспия в августе 2017 года на главной базе военно-морских сил Азербайджана «Пута», отмечает «НГ».

Между тем издание отмечает, что степень военной интеграции между РФ и Арменией в некоторой степени выше, чем у России с Азербайджаном.

Соглашение с Арменией об Объединенной группировке войск было подписано 30 ноября 2016 года в рамках официального визита министра обороны республики Вигена Саргсяна в Москву. Подробности документа пока неизвестны. В настоящий момент помимо Армении объединенную группировку войск РФ сформировала только с Белоруссией. Для этого, как известно, были объективные причины – концентрация сил НАТО у западных границ Союзного государства. Но кто угрожает России и Армении в Кавказском регионе? От кого два государства намерены совместно обороняться, задается вопросами «НГ».

«Ряд экспертов высказывают соображения, что это сделано якобы для «обуздания агрессивных замыслов Азербайджана». В этом контексте многие армянские СМИ преподносят и те конкретные шаги, которые Россия делает, снабжая Ереван современными видами вооружений. В частности, приводятся слова Вигена Саргсяна о том, что Россия поставила Армении оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» для того, чтобы «сбалансировать военную ситуацию в регионе», - пишет газета.

Согласно открытым данным, помимо «Искандеров» Россия поставила в Армению реактивные системы залпового огня «Смерч», зенитные ракетные системы С-300 и комплексы «Игла-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, различные виды стрелкового оружия, ручные гранатометы, бронеавтомобили «Тигр», а также инженерные средства и средства связи.

Но заметим, что активно Россия развивает ВТС и с Азербайджаном. Ранее СМИ писали о том, в период 2010–2014 годов Баку заключил с Москвой контракты в сфере ВТС на 4 млрд долл. В Вооруженные силы Азербайджана уже поставлены два дивизиона зенитных ракетных систем С-300 ПМУ-2, нескольких батарей зенитных ракетных комплексов «Тор-2МЭ», танки Т-90С, БМП-3, САУ «Мста-С», дивизионы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, реактивные системы залпового огня «Смерч», а также около 100 боевых и транспортных вертолетов.

В ноябре прошлого года оборонные ведомства двух стран подписали план сотрудничества на 2017 год, предусматривающий дальнейшее развитие военного и военно-технического сотрудничества. Встречаясь с главой военного ведомства Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул тогда: «Мы будем дальше расширять все то, что называется военным сотрудничеством. Это касается и штабных переговоров, это касается и контактов на уровне главкоматов. Это, безусловно, касается образования. Мы будем расширять это, будем предлагать вам дополнительные пункты сотрудничества». При этом он особо подчеркнул необходимость мирного решения карабахского конфликта», - напоминает издание.

«В таких условиях трудно представить, что Россия сменит ориентиры и встанет на чью-то сторону в противостоянии между Азербайджаном и Арменией», – считает генерал-лейтенант Юрий Неткачев, который в ранге замкомандующего группой российских войск долгое время служил на Южном Кавказе. «Создание ОГВ в Армении связано с соседством поблизости Турции, которая входит в блок НАТО. Кроме того, у Москвы и Еревана, видимо, вызывает тревогу обстановка, которая складывается в соседней Грузии. В этой стране часть регионов населена армянами. На почве сепаратизма бывают стычки, конфликты… Тбилиси стремится в НАТО и угрожает дружественным России Южной Осетии и Абхазии. Это немаловажный фактор укрепления позиций Москвы в регионе», – уверен эксперт.