 

Азербайджан в лидерах инвестиционной привлекательности не наш рейтинг

Автор: Отдел информации 

Экспертный центр «Евразийское развитие» подготовил рейтинг инвестиционной привлекательности восьми государств Центральной Азии и Южного Кавказа. В лидерах, согласно исследованию, оказались Азербайджан и Казахстан.

При этом эксперты отмечают и недостатки, главный из которых состоит в том, что большинству из рассматриваемых стран так и не удалось создать конкурентную, диверсифицированную, открытую экономику, передает «Коммерсант».

В исследовании отмечается, что эти государства продолжают использовать промышленное наследие СССР.

И тем не менее, лидируют в рейтинге, как отмечалось выше, Казахстан и Азербайджан. Далее следуют Узбекистан, Грузия, Киргизия, Армения, Таджикистан и Туркмения. Именно в такой последовательности они и расположены в рейтинге.

По оценкам авторов исследования, Казахстан хоть и занял в рейтинге уверенное первое место, в то же время стоит перед серьезными рисками. С одной стороны, страна имеет мощный экономический потенциал, емкий рынок (17 млн человек плюс рынки стран ЕАЭС), богатые запасы природных ресурсов, ориентированную на привлечение инвесторов законодательную базу. Вместе с тем эксперты отмечают такие непривлекательные для инвесторов факторы, как полная неопределенность в вопросе транзита власти, коррупция, конфликты внутри элит.

«Прогноз для Казахстана будет скорее негативный», - говорится в докладе.

Второе место Азербайджана обусловлено в целом тем же набором плюсов, что и в случае с Казахстаном. Это емкий рынок (9,5 млн человек), значительный ресурсный потенциал, осуществление мер по диверсификации экономики и повышению ее инвестиционной привлекательности. Кроме того, страна имеет выгодное транзитное расположение. Среди внешнеполитических рисков эксперты выделяют угрозу эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Третье место Узбекистана исследователи связывают прежде всего с емким внутренним рынком (более 30 млн человек), собственной ресурсной базой и политической стабильностью. Напоминают они и о масштабных проектах нового президента Шавката Мирзиеева по системному реформированию экономики республики.

Что касается Грузии, то исследователи указывают на выгодное транзитное расположение страны и на то, что она располагает относительно диверсифицированной экономикой, достаточно квалифицированной рабочей силой, а ее экономические и миграционные связи с Евросоюзом продолжают укрепляться. Вместе с тем отмечается низкая эффективность производства, слабое ресурсное обеспечение.

Киргизия оказалась на пятом месте по причинам относительно либерального законодательства, дешевой рабочей силы, благоприятных условий для развития сельского хозяйства, легкой промышленности и туризма, активного участия в работе ЕАЭС. Вместе с тем, отмечают составители рейтинга, в стране отсутствует преемственность политического курса, высоки риски политической нестабильности, распространения исламистской идеологии.

Армения же обладает относительно диверсифицированной экономикой, достаточно квалифицированной рабочей силой, сравнительно благоприятным инвестиционным климатом. Однако эти положительные факторы не перевешивают минусов, среди которых: угроза вооруженного конфликта с Азербайджаном, скромная ресурсная база, социальные противоречия и риски политической дестабилизации.

У Таджикистана очень небольшой набор преимуществ — недорогая рабочая сила, наличие ряда полезных ископаемых и благоприятных погодных условий для развития сельского хозяйства. К негативным факторам эксперты относят неразвитость инфраструктуры, узкий внутренний рынок, высокие риски политической дестабилизации, коррупцию и бюрократизм, отсутствие у предпринимателей реальных механизмов защиты своих прав.

Замыкающая рейтинг Туркмения отличается своей жесткой политической моделью, которая предполагает серьезный контроль над любой экономической активностью в стране. «Стране свойственны слабая защита прав собственности, высокий уровень коррупции, а также риск дестабилизации из-за кризиса в Афганистане, зависимость от экспорта углеводородов», - отмечают авторы доклада.

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