Азербайджанский поэт Сергея Стреляев, приговоренный к пожизненному заключению, уже 15 лет отбывает свое наказание в Гобустанской тюрьме. И все эти годы семья Сергея, прежде всего мать Анна, а с 2013 года и его жена Людмила, пытается добиться освобождения поэта.

Анна Стреляева отметила в разговоре с haqqin.az, что они надеются на пересмотр дела Сергея. «У нас есть надежда. Мы продолжим обращаться в государственные структуры и к первому вице-президенту страны Мехрибан Алиевой. Будем также обращаться в российское посольство, чтобы они тоже помогли довести наше послание до нужных структур. У нас есть всего один шанс, но мы будем делать все возможное».

Анна Стреляева отметила, что письма уже готовы. «Нас поддерживает общественность страны, а сам Сергей не теряет надежды. То, о чем он думает, изложено в его книгах», - говорит мать заключенного.

В адрес Сергея постоянно приходят отзывы, в которых отмечается, что он очень талантлив. «В одном из отзывов его сравнивают с Есениным. О Сергее сняты телесюжеты. Он уже 15 лет отбывает наказание за то, чего не совершал. Хорошо, что Бог дал ему такой талант, другой бы уже сошел с ума».

В конце беседы Анна Стреляева отметила, что скоро состоится презентация новой книги поэта.

Стреляев Сергей Александрович родился в марте 1979 года в небольшом русском селе на западе Азербайджана. Учился на факультете политологии одного из престижных университетов страны – Бакинского института социального управления и политологии. Однако после третьего курса бросил университет и отправился на военную службу в ряды ВС Азербайджана. За 1,5 года службы успел отметиться и в пехотной, и в комендантской роте, и в минометной батарее. Возвратившись к гражданской жизни, Сергей занялся бизнесом, собираясь вскоре восстановиться в университете для продолжения обучения.

Но в 2002 году Сергей оказывается за решеткой, получив максимально возможное наказание - пожизненное заключение в связи с тем, что его обвинили в убийстве двух соседей, тела которых были затем найдены.

За эти годы у Сергея вышло несколько сборников стихов и десяток сборников с его соавторством. Его стихи начинают печатать в газетах, журналах, интернете. Они получают положительные отзывы и отклики не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами.