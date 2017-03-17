 

Писатель Веллер бросил стакан в телеведущего Романа Бабаяна

 

Писатель Михаил Веллер во время съемок бросил стакан в ведущего программы «Право голоса» Романа Бабаяна на телеканале ТВЦ. Это произошло во время дискуссии о положении русских, проживающих в странах Балтии, сообщает BaltNews.

Веллеру не понравилась поддержка Бабаяном мнения о плачевной ситуации с правами российских соотечественников в прибалтийских государствах.

По словам очевидца, правозащитника Дмитрия Линтера, «все это случилось после моих слов о преследованиях русских в Прибалтике и краже гражданства у огромной части жителей по национальному принципу». «Я говорил, что политика прибалтов в отношении русских — это подлость и расизм. Веллер вначале со мной согласился, но затем, после поддержки моего мнения ведущим ток-шоу Романом Бабаяном, впал в какое-то истеричное состояние и накинулся на Романа», — отметил он.

Линтер добавил, что писатель взял в руки стакан с водой и метнул его в ведущего. «К счастью, Бабаян отделался мокрым костюмом, стакан разбился, ударившись об пол, а Веллер покинул студию, ругаясь и проклиная передачу и всех нас», — рассказал он.

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