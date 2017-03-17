Бывший главный тренер Азербайджана: «В Баку охладели к спорту»

Победитель, 5-кратный призер Европейских игр-2015 и призер чемпионата мира-2015 в составе сборной Азербайджана, гимнаст Олег Степко вернулся в Украину. Насколько долгим будет его пребывание на Родине и вернется ли он в Баку, пока неизвестно.

Об этом сообщил бывший главный тренер сборной Азербайджана Павел Нетреба, уволенный осенью 2016 года. Также Азербайджан покинул другой украинский гимнаст Петр Пахнюк, уже получивший право снова выступать за сборную Украины.

«У меня сложилось впечатление, что Азербайджан больше всего интересовало выступление на Европейских Играх - они проходили дома и были первыми в истории, - говорит Нетреба в интервью Xsport.ua. - После Евроигр их уже не сильно интересовало развитие спортивной гимнастики, пошло охлаждение, возникло недопонимание. Может, это мои домыслы, но со мной так никто и не говорил, попрощались как-то странно, не назвав видимых причин. Я приобрел опыт и с этой точки зрения оцениваю период работы в Азербайджане позитивно. Удалось сделать команду, у нас был неплохой период, многое получилось сделать в кратчайшие сроки.

Подготовка к Олимпийским играм была не такой, как я планировал. Сборы, которые я просил, нам не дали. Чувствовалось отчуждение, и это отразилось на выступлении.

Я никогда не рассматривал вариант отъезда в Азербайджан на всю жизнь. По большому счету, даже там мы прославляли Украину. На Евроиграх люди из других стран говорили, что они тоже хотят тренера из Украины, что в Украине команда мечты. Действительно, на пьедестале почета командных соревнований из девяти человек стояло шесть украинцев, пускай двое из них на тот момент представляли Азербайджан, а еще один Россию».

Павел Нетреба сказал, что у Олега Степко случился конфликт в Азербайджане, и он покинул нашу страну.

«Олег Степко сейчас в Украине. Я разговаривал с ним. После того, как я уехал, тренировки в Азербайджане у него шли не так, как нужно. Я тренировал Олега с шести лет и после такого долгого периода нелегко взять и поменять тренера. Что-то у них там не сложилось, был конфликт, и он уехал. Оставил ли он Азербайджан навсегда или нет – пока это вопрос. Специалистов высокого уровня там практически нет, и без этого ему будет тяжело. Кроме того, сам Олег человек непростой. Во многих вещах он сам виноват. Характер у него сложный, и где-то он поступал неправильно.

Сможет ли Олег снова начать выступать за Украину? Многие на Олега в Украине обижены. Он это понимает. У него было несколько интервью, которые мне также не понравились. Может, он и правду так говорил, а может, журналисты ошиблись. Кроме того, Пете Пахнюку в некотором роде повезло, что он получил открепление для выступления в сборной Украины. Получит ли такое открепление Степко - большой вопрос. Нужно подождать. Он сейчас в Украине. Как он сам говорит: ему нужно взять паузу и подумать, в каком направлении двигаться дальше».

Тренер считает, что отток украинских спортсменов в Азербайджан прекратился.

«Мне кажется, что этот процесс уже остановился. По моему ощущению, в Азербайджане был ажиотаж и развитие до Европейских Игр, но потом настало охлаждение. Там очень много хороших людей – тренеров, родителей, спортсменов. Самая верхушка тоже заинтересована. Но среднее звено – те, с кем мы непосредственно общаемся – они далеки от спорта, плохо его понимают. В некоторых моментах с ними было очень тяжело найти контакт. Было много мелких конфликтов».

Украинское издание напоминает, что на Олимпиаде в Рио из 18 медалистов сборной Азербайджана четверо были натурализованными украинцами - байдарочница Инна Осипенко-Радомская, каноист Валентин Демьяненко, борчихи Мария Стадник и Наталья Синишин.