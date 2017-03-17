Кандидаты в депутаты Армении соревнуются кулаками

Как пишет газета «Паст», в городе Севан Гегаркуникского марза предвыборная конкурентная борьба уже достигла небывалого накала. Соперничество за депутатское кресло переросло здесь в рукопашную схватку, причем лучшего места для нее, чем площадь перед церковью, видимо, не нашлось.

Пикантный момент: лоб в лоб друг на друга пошли сторонники двух кандидатов-республиканцев – занимающего одно из первых мест в рейтинге Республиканской партии Армении Карена Ботояна и директора хлебозавода Ашота Аветисяна.

Очевидцы драматических событий утверждают, что во время драки стоял мат и лилась кровь. Конец позорному инциденту положила полиция, заодно потребовавшая от местного населения забыть о произошедшем и никогда и нигде не упоминать о «драке кандидатов».

Карен Ботоян некоторое время после происшествия у церкви был недоступен, а Ашот Аветисян уверял, что ничего не случилось и «вообще ничего такого не было и быть не могло. Если бы что-то произошло, я бы обязательно узнал. Мы с Кареном Ботояном из одной партии, не могло такого случиться…»

А потом проговорился: «Нормальная предвыборная агитация, каждый борется по мере своих возможностей…»