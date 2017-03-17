Япония готовится к ядерному удару

В Японии в пятницу, 17 марта, впервые в истории страны прошли учения гражданской обороны на случай ракетной атаки со стороны КНДР, передает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение администрации префектуры Акита.

Цель мероприятия — отработка эвакуации населения в условиях критической нехватки времени.

По сценарию, японские вооруженные силы зафиксировали пуск баллистических ракет условного противника в направлении мыса Ога в префектуре Акита, расположенной на севере главного острова страны Хонсю. Информация об этом была передана по системе экстренной правительственной связи, и власти префектуры оперативно эвакуировали население из района, которому более других могла угрожать опасность.