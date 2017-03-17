В Петербурге задержали банду, расстрелявшую гражданина Азербайджана

Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчин, которые подозреваются в избиении гражданина Азербайджана. Сообщается, что они стреляли по потерпевшему из огнестрельного оружия, а перед этим ограбили магазин.

Как сообщают российские СМИ, всего задержаны трое подозреваемых. Но, вероятно, в данном деле возникнут и новые подозреваемые. Помимо нападения на гражданина Азербайджана в результате ссоры эти же лица, по мнению полицейских, совершили ограбление магазина "Естный". В общей сложности ущерб составил 59 тысяч 766 рублей.

В данный момент все подозреваемые задержаны. В отношении них заведены уголовные дела за побои и кражу.