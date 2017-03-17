В дело против Фийона включили два дорогих костюма

Прокуратура Франции, занимающаяся расследованием дела Франсуа Фийона, заинтересовалась дорогостоящими смокингами, которые кандидат в президенты получил в дар.

Установлено, что «неизвестный друг» Фийона в начале февраля потратил на два костюма 13 тыс. евро.

Сам Фийон подтвердил Agence France-Presse факт подарка, подчеркнув, что не видит в этом ничего зазорного.

По оценкам местных СМИ, за последние пять лет бывший глава правительства потратил на деловую одежду порядка 35,5 тыс. евро.

Ранее Фийону предъявили обвинения в хищении бюджетных средств. По версии следствия, правоцентрист в бытность парламентарием фиктивно трудоустроил супругу и детей.