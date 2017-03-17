Президент Ильхам Алиев: «Наша семья попала в тяжелое положение, все потеряли работу…»

«Для Азербайджана Гейдар Алиев является лидером, который спас народ от трагедий, что могли случиться. Он был руководителем Азербайджана в советский период. Затем занял пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР. Когда в январе 1990 года советская армия атаковала Баку, он уже был на пенсии». Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время своего выступления на приеме, организованном в честь участников V Глобального Бакинского форума.

Президент Ильхам Алиев отметил, что «Черный январь» является трагическим событием в истории современного Азербайджана. Гейдар Алиев был одним из первых, кто осудил советское руководство и армию за эту жестокость.

«На следующий день после трагедии мы направились к постоянному представительству Азербайджана в Москве. Тогда еще не было посольства. Там мы увидели большое скопление людей, азербайджанцы собирались, чтобы выразить свою скорбь в связи с жестоким убийством в Баку более сотни человек, включая женщин и детей. В то время Гейдар Алиев уже два года как находился на пенсии.

Когда мы подошли к зданию, толпа разошлась и организовала проход для Гейдара Алиева и сопровождавших его лиц. Это был очень эмоциональный момент. Это было знаком уважения к нему людей, которых он никогда не видел», - сказал президент Ильхам Алиев.

Президент отметил, что в начале 1990-х Советский Союз все еще был силен и Коммунистическая партия имела сильное влияние. Люди, занимающие высокие посты, такие, как Гейдар Алиев, не только отстранялись от общественной деятельности, но их изолировали.

«Мы вошли в здание, и Гейдар Алиев организовал пресс-конференцию. Есть видео этой пресс-конференции, его неоднократно показывали. Гейдар Алиев осудил советское руководство и всех тех, кто совершил этот террористический акт. После этого он объявил о том, что покидает Коммунистическую партию, в рядах которой был с юношеских лет.

Это был мужественный шаг, Гейдар Алиев показал, что вне зависимости от того, находится при должности или нет, он лидер азербайджанского народа.

После этого мы попали в тяжелое положение. Вся наша семья, включая меня, потеряла работу. Для Гейдара Алиева было опасно оставаться в Москве, так как были планы арестовать его. И он вернулся в Баку», - сказал президент.

Ильхам Алиев отметил, что тогдашнее коммунистическое руководство Азербайджана начало чинить препятствия Гейдару Алиеву, поэтому он принял решение вернуться в родной Нахчыван.

«В Нахчыване он чувствовал себя в безопасности, потому что люди сразу приняли его и выбрали лидером Нахчыванской Автономной Республики. Считаю, что это прецедент для советского времени, население Нахчывана продемонстрировало, что оно свободно. Они показали, что Центр уже не может контролировать волю людей», - сказал Ильхам Алиев.

По словам президента, описываемые события были началом пути, который вел к независимости Азербайджана.