 

В Ингушетии здание ФСБ обстреляли из гранатометов

 

В ночь на пятницу неизвестный открыл огонь из гранатомета по зданию Малгобекского отдела УФСБ РФ по Ингушетии. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает Life.

Отмечается, что злоумышленник скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия. Зданию нанесен незначительный ущерб.

По уточненным данным, неизвестный выстрелил из РШГ-2 с расстояния ста метров. Была повреждена правая торцевая сторона здания на уровне второго этажа. Сотрудники республиканского ФСБ РФ вводили ночью план "Крепость".

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