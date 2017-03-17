 

В Москве судят банду азербайджанцев, похищавших своих соотечественников

Автор: Отдел информации 

Нагатинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана 29-летнего Джамиля Халилова, 41-летнего жителя Костромской области Эльчина Гусейнова и 25-летнего гражданина Белоруссии Руслана Халилова, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Как полагает следствие, в марте 2016 года обвиняемые вместе с сообщниками решили похитить знакомого им 30-летнего проживающего в Москве гражданина Азербайджана и потребовать за мужчину выкуп. Один из сообщников подкараулил потерпевшего у его дома на улице Ясеневской и, угрожая ножом, усадил его в свой автомобиль.

«В квартире по улице Молдагуловой соучастники поочередно наносили мужчине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. При этом они выдвинули требование родственнику потерпевшего заплатить за его освобождение 300 тыс. рублей, перечислив деньги на банковский счет. На следующий день пленнику удалось сбежать и сообщить о произошедшем в полицию», - говорится в материале.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Как отмечается, обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело в отношении их соучастников выделено в отдельное производство.

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