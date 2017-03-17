Жириновский объяснил свое обещание вешать оппонентов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что его эмоциональное выступление на прошлом пленарном заседании Госдумы имело отношение к преступникам, а не к коллегам-депутатам. Его слова в пятницу, 17 марта, передает агентство городских новостей «Москва».

«Я говорил о мафии, о преступности, о коррупции. Это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу?» — заявил политик.

15 марта Жириновский вывел из зала всех представителей фракции либерал-демократов после того, как вице-спикер парламента Сергей Неверов призвал комиссию по этике изучить его высказывания. В частности, лидер ЛДПР заявил, что на кандидатов от его партии в Московской области в ходе избирательной кампании оказывалось давление, после чего пообещал, что «въедет в Кремль» в качестве президента и будет «расстреливать и вешать» оппонентов.