 

Жириновский объяснил свое обещание вешать оппонентов

 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что его эмоциональное выступление на прошлом пленарном заседании Госдумы имело отношение к преступникам, а не к коллегам-депутатам. Его слова в пятницу, 17 марта, передает агентство городских новостей «Москва».

«Я говорил о мафии, о преступности, о коррупции. Это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу?» — заявил политик.

15 марта Жириновский вывел из зала всех представителей фракции либерал-демократов после того, как вице-спикер парламента Сергей Неверов призвал комиссию по этике изучить его высказывания. В частности, лидер ЛДПР заявил, что на кандидатов от его партии в Московской области в ходе избирательной кампании оказывалось давление, после чего пообещал, что «въедет в Кремль» в качестве президента и будет «расстреливать и вешать» оппонентов.

1120 просмотров


Старости
Глава Дашкесана снова вышел на ринг
Глава Дашкесана снова вышел на ринг видео; фото
Наша погода
Сегодня 12° / 5°
18 Март 12° / 6°
19 Март 11° / 4°
20 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Сирийские ракеты упали в Иордании
Ранение армянского генерала в Карабахе: раскрыты обстоятельства
Мадуро приказал арестовать пекарей за круассаны
Артур Расизаде с парламентской трибуны: Они погубили азербайджанскую экономику
Саудовский принц на переговорах с президентом Ильхамом Алиевым фото
У военной базы в Афганистане взорвался автомобиль
Сирия заявила об уничтожении израильского самолета обновлено
Романа Насирова отпустили под залог в 3,7 миллиона долларов
Жириновский объяснил свое обещание вешать оппонентов
В Москве судят банду азербайджанцев, похищавших своих соотечественников
В Ингушетии здание ФСБ обстреляли из гранатометов
Иранский министр на переговорах с президентом Азербайджана фото
Президент Ильхам Алиев: «Наша семья попала в тяжелое положение, все потеряли работу…»
Россия объявила в международный розыск гражданку Азербайджана
В дело против Фийона включили два дорогих костюма
В Петербурге задержали банду, расстрелявшую гражданина Азербайджана
Помилованные заключенные выходят на свободу
Япония готовится к ядерному удару
Кандидаты в депутаты Армении соревнуются кулаками
Глава Дашкесана снова вышел на ринг видео; фото
Бывший главный тренер Азербайджана: «В Баку охладели к спорту»
Писатель Веллер бросил стакан в телеведущего Романа Бабаяна
Поэта-пожизненника просят выпустить на свободу приемная haqqin.az
Азербайджан в лидерах инвестиционной привлекательности не наш рейтинг
Военный союз России с Арменией не направлен против Азербайджана российские СМИ