Романа Насирова отпустили под залог в 3,7 миллиона долларов

Роман Насиров, отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Украины на время расследования по делу о коррупции, освобожден из-под ареста после внесения залога в 100 миллионов гривен (около 3,7 миллиона долларов), его выход из Лукьяновского СИЗО транслировал телеканал "112 Украина".

«Я очень благодарен семье, они нашли эту бешеную сумму. Но лучше уж быть без вины привлеченным к ответственности, я бы лучше находился здесь и доказывал бы свою невиновность. Но сейчас уже думаю, что так даже лучше — будет больше возможностей через общение со СМИ еще раз проверить всю информацию… и быстро доказать свою невиновность», — сказал Насиров журналистам, общение с которыми после его выхода из СИЗО транслировал телеканал «112 Украина».

Насиров не объяснил, откуда его родные взяли сумму для внесения залога. Он также заявил, что не считает себя виновным и собирается это доказывать в суде.