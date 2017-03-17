Четыре израильских самолета нарушили воздушную границу Сирии, одна из этих машин была сбита силами ПВО. Об этом говорится в заявлении сирийской армии, которое приводит Reuters.

По утверждению военных, еще один самолет получил повреждения. Инцидент произошел утром в пятницу, 17 марта.

Уточняется, что целью израильской авиации были объекты сирийских силовиков в районе Пальмиры.

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Огонь по израильским самолетам, которые минувшей ночью атаковали цели в Сирии, вели правительственные войска этой страны, применившие зенитно-ракетный комплекс советского производства С-200, передает Десятый израильский телеканал.

Авиация без потерь вернулась на базу. По меньшей мере одна из ракет, выпущенных сирийскими зенитчиками, была сбита израильской ПРО.

«В Армии обороны Израиля считают, что огонь по самолетам вела сирийская армия, используя комплексы типа SA-5», — сообщил телеканал.

SA-5 — принятое в НАТО название систем ПВО большой дальности С-200, разработанных в СССР в середине прошлого века.