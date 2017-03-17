У военной базы в Афганистане взорвался автомобиль

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в пятницу у военной базы в провинции Хост на востоке Афганистана, один военный погиб, семеро получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

Боевики попытались проехать на автомобиле на территорию базы, но военнослужащие открыли по ним огонь, и взрывное устройство сработало раньше запланированного времени, заявил представитель ВС Фазл Хода.

По его словам, на месте происшествия были обнаружены тела трех человек, предположительно, боевиков.