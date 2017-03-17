Артур Расизаде с парламентской трибуны: Они погубили азербайджанскую экономику

В ходе выступления в Милли Меджлисе премьер-министр Артур Расизаде затронул проблемы в экономике и банковской сфере страны, связав их с преступной деятельностью бывшего руководства Международного банка.

«Трудности в финансово-банковском секторе Азербайджана в 2016 году дают основание охарактеризовать его как сложный год. Неудовлетворительная работа ряда банков, преступная деятельность прежнего руководства системно значимого банка — Международного банка Азербайджана еще более усугубили ситуацию», — сказал премьер-министр, которого цитирует Trend.

С учетом сложившейся ситуации, по его словам, с целью усовершенствования госуправления в финансовом секторе и обеспечения макроэкономической стабильности была создана Палата по надзору за финансовыми рынками.

«Изучив существующие проблемы, Совет финансовой стабильности подготовил план мероприятий, соответствующие государственные органы уже приступили к его реализации», — сказал Расизаде.

Премьер также затронул ситуацию на мировом нефтяном рынке. «В результате резкого снижения мировых цен на углеводороды доходы Азербайджана, полученные от их экспорта, значительно сократились», — сказал премьер.

Напомним, бывший глава Международного банка Джахангир Гаджиев арестован на 15 лет по обвинению в присвоении средств банка. По его поручению банк выдавал миллиардные кредиты знакомым бизнесменам. Позже эти деньги присваивались и вывозились за границу, что нанесло серьезный удар по экономике Азербайджана.