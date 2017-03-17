 

Артур Расизаде с парламентской трибуны: Они погубили азербайджанскую экономику

 

В ходе выступления в Милли Меджлисе премьер-министр Артур Расизаде затронул проблемы в экономике и банковской сфере страны, связав их с преступной деятельностью бывшего руководства Международного банка.

«Трудности в финансово-банковском секторе Азербайджана в 2016 году дают основание охарактеризовать его как сложный год. Неудовлетворительная работа ряда банков, преступная деятельность прежнего руководства системно значимого банка  Международного банка Азербайджана еще более усугубили ситуацию»,  сказал премьер-министр, которого цитирует Trend.

С учетом сложившейся ситуации, по его словам, с целью усовершенствования госуправления в финансовом секторе и обеспечения макроэкономической стабильности была создана Палата по надзору за финансовыми рынками.

«Изучив существующие проблемы, Совет финансовой стабильности подготовил план мероприятий, соответствующие государственные органы уже приступили к его реализации»,  сказал Расизаде.

Премьер также затронул ситуацию на мировом нефтяном рынке. «В результате резкого снижения мировых цен на углеводороды доходы Азербайджана, полученные от их экспорта, значительно сократились»,  сказал премьер.

Напомним, бывший глава Международного банка Джахангир Гаджиев арестован на 15 лет по обвинению в присвоении средств банка. По его поручению банк выдавал миллиардные кредиты знакомым бизнесменам. Позже эти деньги присваивались и вывозились за границу, что нанесло серьезный удар по экономике Азербайджана.

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