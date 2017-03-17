Мадуро приказал арестовать пекарей за круассаны

Власти Венесуэлы арестовали четырех пекарей за производство круассанов с ветчиной и другой выпечки на фоне нехватки пшеницы в стране, пишет газета Guardian.

Ранее президент страны Николас Мадуро направил инспекторов и солдат в более чем 700 пекарен в Каракасе, чтобы удостовериться, действительно ли 90% используемой ими пшеницы идет на производство батонов хлеба, а не другой разнообразной выпечки, тортов и пирожных.

Со своей стороны, производители хлеба обвиняют правительство в нехватке пшеницы.

По данным газеты, два пекаря были арестованы за то, что использовали слишком много пшеницы при выпечке круассанов с ветчиной и сладких булочек. Еще два пекаря арестованы за использование просроченной муки при выпечке брауни. По меньшей мере одна пекарня временно изъята властями.

Сейчас ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.