Ранение армянского генерала в Карабахе: раскрыты обстоятельства

Как сообщалось ранее, накануне армянские СМИ распространили информацию о том, что командующий армянскими оккупационными силами в Карабахе генерал-лейтенант Левон Мнацаканян ранен и помещен в госпиталь.

«Пресс-секретарь» «минобороны НКР» Сенор Асратян и глава пресс-службы Минобороны Армении Арцрун Ованнисян поспешили опровергнуть эту информацию.

Haqqin.az сообщает, что первым информацию о ранении Левона Мнацаканяна распространил сайт shamsyan.org (сайт блогера Шамшияна). В информации этого сайта говорилось, что на переднем крае были ранены генерал Л.Мнацаканян, командир первой дивизии оккупационных войск в Карабахе и еще один старший офицер. Они были доставлены в военный госпиталь в Степанакерте (Ханкенди). Об этом сайту сообщил источник, который был свидетелем этих событий.

Согласно информации армянского сайта, жизни раненых ничто не угрожало, так как они получили легкие ранения.

Это же сообщение распространили сайт Lragir.am и еще несколько армянских сайтов.

Shamsyan.org распространил эту информацию со ссылкой на свидетелей происшедшего. В настоящее время сайт прекратил свою работу. Другие армянские сайты удалили информацию о ранении генерала Мнацаканяна.

Напомним, армянские источники сообщили накануне о том, что 15 марта «командующий» армянскими оккупационными силами в Карабахе генерал-лейтенант Левон Мнацаканян отправился на позиции армянских войск в Ходжавендском направлении, чтобы наградить отличившихся военнослужащих. Вероятно, он и другие офицеры были ранены в результате ответного удара азербайджанских войск по позициям оккупационных сил.