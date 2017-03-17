 

Меркель: «Турецкие политики могут выступать в ФРГ»

 

Турецкие политики имеют право участвовать в различных мероприятиях в ФРГ, но должны соблюдать существующие немецкие законы, а также сообщать о целях своих выступлений. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном интервью газете Saarbrücken Zeitung, передает ТАСС.

«Во вторник МИД совершенно четко заявил турецкой стороне о необходимых для этого условиях и предписаниях,  отметила она.  Сообщать о мероприятиях следует своевременно, не скрывая, кто с какой целью намеревается выступать, а также нужно соблюдать наши законы и принципы Конституции».

«Мы каждый день очень внимательно следим за ситуацией и никому не предоставляем на будущее никаких привилегий»,  добавила канцлер.

Отвечая на вопрос газеты, Меркель заявила, что сделка по беженцам никоим образом не сдерживает власти ФРГ в их реакции на жесткие заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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