Меркель: «Турецкие политики могут выступать в ФРГ»

Турецкие политики имеют право участвовать в различных мероприятиях в ФРГ, но должны соблюдать существующие немецкие законы, а также сообщать о целях своих выступлений. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном интервью газете Saarbrücken Zeitung, передает ТАСС.

«Во вторник МИД совершенно четко заявил турецкой стороне о необходимых для этого условиях и предписаниях, — отметила она. — Сообщать о мероприятиях следует своевременно, не скрывая, кто с какой целью намеревается выступать, а также нужно соблюдать наши законы и принципы Конституции».

«Мы каждый день очень внимательно следим за ситуацией и никому не предоставляем на будущее никаких привилегий», — добавила канцлер.

Отвечая на вопрос газеты, Меркель заявила, что сделка по беженцам никоим образом не сдерживает власти ФРГ в их реакции на жесткие заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.