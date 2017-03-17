Гражданином Украины можно стать за $100 тысяч

Украинское гражданство теперь можно получить, инвестировав в экономику страны $100 тысяч. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров о введении квоты на иммигрантов в 2017 году.

Согласно документу, в этом году в страну могут иммигрировать 2,2 тыс. человек, которые являются супругами граждан Украины или их детьми, а также 1,1 тыс. человек, которые приходятся гражданам страны ближайшими родственниками. Еще 558 человек имеют право восстановить гражданство.

Исключением станут деятели науки и культуры, "иммиграция которых отвечает интересам Украины, и лица, осуществившие инвестиции в экономику страны в размере $100 тысяч".

Для данных категорий квоты не устанавливаются. Квот не будет и для высококвалифицированных специалистов и работников, "острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины".