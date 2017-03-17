МИД Грузии: Россия поставила комплексы С-300 в Абхазию

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил о размещении Россией дополнительных зенитных ракетных комплексов С-300 в Абхазии, передает Интерфакс.

«Эти действия российской стороны, так же, как и решение о вхождении в состав российских Вооруженных сил подразделений Южной Осетии, еще раз подтверждают, что российская политика ориентирована на аннексию, а не на обеспечение мира и безопасности», — сказал Джанелидзе.

Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили предположил, что размещение Россией зенитных комплексов направлено против активности НАТО в Черном море, сообщает агентство.