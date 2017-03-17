Турция планирует вернуть в Европу десятки тысяч беженцев

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Турция могла бы посылать в Европу каждый месяц по 15 тысяч беженцев. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

По мнению главы ведомства, это может шокировать европейцев. «У нас есть договор о взаимной выдаче нелегальных мигрантов. Я к тебе обращаюсь, Европа. У тебя вообще есть мужество? Тебе следует понять, что нельзя вести игру в этом регионе, не обращая внимания на Турцию», — отметил он.

Сойлу также призвал Германию и Нидерланды не вмешиваться во внутренние дела Турции, в частности, когда речь идет о референдуме по вопросу расширения полномочий президента.

«Почему вас это заботит? Почему вы вмешиваетесь в это? Вы что, приняли Турцию в Европейский Союз? Или же вы помогаете Турции в ее борьбе с терроризмом?» — заявил он.