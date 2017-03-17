В Ереване большая группа активистов и граждан устроила марш протеста в память об Артуре Саркисяне, который скончался в медицинском центре «Армения». По информации издания Aravot, между протестующими и сотрудниками полиции произошли столкновения.

Артур Саркисян, арестованный по делу вооруженной группы «Сасна црер», захватившей летом прошлого года территорию полка патрульно-постовой службы полиции, обвинялся в пособничестве вооруженной группе. В дни захвата территории полка ППС 48-летний Саркисян на личном автомобиле прорвал полицейский кордон и доставил еду осажденным членам «Сасна црер», после чего оставался с ними вплоть до момента их сдачи правоохранительным органам.

Собравшиеся на площади Свободы граждане прошлись по центральным улицам Еревана, скандируя: «Артур», «Доставщика еды убили». Участников шествия сопровождали десятки полицейских, которые не дали демонстрантам устроить акцию протеста возле здания Минюста.

Шествие возглавляет Шаен Арутюнян, сын политзаключенного Шанта Арутюняна.