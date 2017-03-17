После того как Социал-демократическая партия Азербайджана (СДПА) пресекла попытку армянской партии «Дашнакцутюн» ввести в заблуждение европейских социалистов мифами о принадлежности Карабаха армянам, дашнаки начали писать доносы в руководство Социалистического Интернационала. Об этом в беседе с haqqin.az сообщил депутат Милли Меджлиса, глава СДПА Араз Ализаде.

Напомним, как уже сообщал haqqin.az, представитель «Дашнакцутюн» Марио Налпандян на форуме Социнтерна в Женеве выступил с речью об исторической принадлежности Карабаха Армении. В ответ секретарь СДПА по международным делам Самед Ализаде положил на стол Марио Налпандяну копию Батумского договора от 1918 года, в котором черным по белому указано, что Республика Армения создана на территориях Азербайджана. Налпандян на это сильно оскорбился, рассказывает Араз Ализаде.

По его словам, на последнем конгрессе Социнтерна в Картахене (Колумбия), который прошел в начале марта этого года, СДПА участвовала в качестве полноправного члена Социнтерна. Кстати, ранее под нажимом немцев статус СДПА был снижен до уровня наблюдателя.

- Что произошло?

- Дело в том, что три года назад на заседании в Алмате, вопреки оптимистическим оценкам европейских политиков по событиям в Ливии, мы заявили, что все происходящее в этой стране не имеет ничего общего с демократией, а является провокацией президента Франции Николя Саркози. Это не понравилось некоторым европейским социалистам, в том числе немецким.

В итоге нас под различными предлогами перевели в статус наблюдателя. В этом году СДПА все же стала полноправным членом Социнтерна.

- Возвращаясь к заседанию в Картахене…

- Накануне открытия конгресса дашнаки подали жалобу в комитет по этике: мол, секретарь СДПА оскорбил Марио Налпандяна. Но эта попытка очернительства в Социнтерне провалилась.

В Картахене я дал резкую отповедь Налпандяну, когда тот выступал с провокационной речью в адрес президента Азербайджана. Я выразил солидарность с политикой президента в борьбе с армянской агрессией.

- В последнее время много говорят о расколе в Социнтерне.

- Сейчас в Социнтерне есть определенный раскол. Немцы хотели «посадить» на место генерального секретаря организации шведского социал-демократа, но на выборах победил Луис Айяла.

Теперь немцы, шведы и солидарные с ними британцы отказываются платить взносы. У немцев есть желание вечно командовать Социнтерном. Они против того, чтобы в организацию входили латиноамериканские и африканские социал-демократы.

Кстати, Германию в Социнтерне представляет экс-глава Европарламента, небезызвестный Мартин Шульц, который крайне враждебно настроен в отношении Азербайджана.

Представители германских социал-демократов даже попытались подкупить делегатов Социнтерна, потом попытались создать альтернативный Социнтерн, но эта попытка провалилась.

- Социнтерн насколько влиятелен, что за получение руководящих должностей идут подковерные игры?

- Социнтерн, в который входят 157 партий, остается очень влиятельной организацией. Социалисты в 54 странах мира находятся во власти.

Приведу вам пример. В свое время Азербайджан не принимали в ПАСЕ. Тогда к нам обратились из руководства страны с просьбой посодействовать принятию страны в ПАСЕ через депутатов из левых партий. Оказалось, что мы лично их знаем.

Затем мы с многими из них поговорили, в том числе и с Луисом Айялой. Объяснили, что принятие в ПАСЕ Армении без Азербайджана неправильно. В итоге нас заверили, что все левые проголосуют за вступление Азербайджана в ПАСЕ.

Социнтерн является площадкой, которая дает определенные преференции, касающиеся получения международной поддержки страны.

- Как появилась информация о том, что СДПА якобы извинилась перед дашнаками?

- Во время форума в Картахене представители дашнаков распространили клевету, заявив, что мы якобы извинились перед ними. Это циничная ложь. Мы направили письмо генеральному секретарю Социнтерна Луису Айяле. В тексте послания отметили, что если Налпандян обиделся, то мы выражаем сожаление. Очевидно, что есть серьезная разница между извинением и выражением сожаления в связи с тем, что кто-то на что-то обиделся.

Просто армяне хотят как-то поправить свой имидж, который сильно пострадал во время дебатов с нами. Вот и пишут на нас доносы в Социнтерн и распространяют клевету в армянской прессе.