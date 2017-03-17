 

В Баку едут футболисты «Баварии», «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» обновлено

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки пригласил на отборочный матч чемпионата мира-2018 против Германии 26 футболистов.

Список игроков: Кямран Агаев, Эмин Махмудов (оба - «Боавишта», Португалия), Анар Назиров, Эльвин Мамедов (оба - «Зиря»), Агиль Мамедов (АЗАЛ), Тарлан Гулиев («Интер»), Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов, Максим Медведев, Рахид Амиргулиев, Гара Гараев, Афран Исмайлов, Агабала Рамазанов (все - «Карабах»), Павел Пашаев («Сталь», Украина), Магомед Мирзабеков, Урфан Аббасов, Джавид Гусейнов, Араз Абдуллаев, Руслан Гурбанов (все - «Габала»), Руслан Абышов, Намик Алескеров (оба - «Нефтчи»), Дмитрий Назаров («Ауэ», Германия), Эдди Исрафилов («Кадис», Испания), Рамиль Шейдаев («Жилина», Словакия), Ренат Дадашов («Айнтрахт», Германия), Дениз Йылмаз («Бурсаспор», Турция).

Матч состоится 26 марта на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

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Объявлен состав сборной Германии на отборочный матч чемпионата мира-2018 с Азербайджаном, который состоится 26 марта в Баку.

Главный тренер немцев Йоахим Лев пригласил в команду следующих футболистов:

вратари - Бернд Лено («Байер»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания);

защитники - Йонас Хектор («Кельн»), Бенедикт Хеведес («Шальке»), Матс Хуммельс («Бавария»), Джошуа Киммих («Бавария»), Шкодран Мустафи («Арсенал», Англия), Антонио Рюдигер («Рома», Италия), Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Никлас Зюле («Хоффенхайм»);

полузащитники и нападающие - Юлиан Брандт («Байер»), Эмре Джан («Ливерпуль», Англия), Юлиан Дракслер («ПСЖ», Франция), Марио Гомес («Вольфсбург»), Сами Хедира («Ювентус», Италия), Тони Кроос («Реал Мадрид», Испания), Томас Мюллер («Бавария»), Месут Озил («Арсенал», Англия), Лукаш Подольски («Галатасарай», Турция), Лерой Сане («Манчестер Сити», Англия), Андре Шюррле («Боруссия» Дортмунд), Юлиан Вайгль («Боруссия» Дортмунд), Тимо Вернер («Лейпциг»).

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