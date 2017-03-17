Израиль доказал: Азербайджан неуязвим для атак ракет «земля-земля»

Израиль впервые применил противоракетный комплекс Arrow-3 в боевых условиях против сирийских зенитных ракет комплекса С-200, которыми были обстреляны израильские самолеты. Об этом, как пишет газета The Jerusalem Post, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (АОИ).

Четыре израильских самолета принимали участие в ударе в окрестностях Пальмиры в ночь на 17 марта. По утверждению сирийских официальных источников, удар был нанесен по правительственным силам.

«Во время операции с территории Сирии были запущены несколько зенитных ракет. Одна из них была перехвачена», — говорится в сообщении АОИ.

Стрельба велась ракетами советского зенитного комплекса С-200. По утверждению Дамаска, один из самолетов ВВС АОИ был сбит, но в Иерусалиме это сообщение опровергают.

Arrow-3 (также известен как «Хец-3») — комплекс противоракетной обороны. Предназначен для заатмосферного (с верхней границей зоны поражения около 100 километров) перехвата баллистических ракет с дальностями до 2400 километров.

Испытания комплекса были успешно завершены в декабре 2015 года. Первая батарея была развернута на боевом дежурстве в январе 2017 года.

Применение ракет Arrow-3 показало, что ракеты этого семейства, помимо своего прямого предназначения – сбивать баллистические ракеты, могут сбивать и ракеты системы «земля-воздух».

«Вчера весь мир стал свидетелем того, что могут делать израильские противоракетные комплексы на таком сложнейшем театре боевых действий, как Сирия, плотно насыщенном сирийскими и российскими ракетами», - пишет израильское издание.

Это событие имеет важнейшее значение и для Азербайджана, так как еще в 2012 году ВС страны приобрели ракеты семейства Arrow и составную часть этого комплекса ПРО - радары Green Pine.

В то время военные источники сообщали, что эти комплексы попали в Азербайджан после напряженных переговоров, которые шли два года, и что с получением этого комплекса ПРО Азербайджан стал практически неуязвим для атак ракет системы «земля-земля».

Поставка этих ракет Азербайджану вызвала напряженность в регионе, вплоть до того, что Иран предъявил Баку ноту протеста. Стратегическое значение ракет стало причиной того, что ряд экспертов выразил мнение, что эти ракеты могут отразить вероятное нападение со стороны Ирана. Большая группа израильских советников обучила азербайджанских офицеров применению этой системы вооружения.

Системы Arrow способны сбивать практически любую ракету класса «земля-земля». Именно эти комплексы ПРО совместно с тактической системой ПРО «Железный купол», также имеющейся на вооружении Азербайджана, обеспечивают надежную защиту воздушного пространства Израиля.

По мнению военных экспертов, эти ракеты способны нейтрализовать все ракеты класса «земля-земля», имеющиеся на вооружении Армении.

Отметим, что такой системы ПРО нет на вооружении даже в российской армии. С этой точки зрения, покупка Азербайджаном системы ПРО Arrow полностью поменяла баланс сил в регионе.

Ракеты Arrow – самое современное оборонительное оружие азербайджанской армии. Вчера израильская армия продемонстрировала возможности этих систем по противодействию ракетам российского производства. Вполне вероятно, что системы Arrow способны противостоять оперативно-тактическим комплексам «Искандер», которыми так любит бахвалиться армянская сторона.