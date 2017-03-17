 

Межбанк среди лидеров в развитии электронной торговли

 

Международный Банк Азербайджана по итогам 2016-го года занял ведущие позиции в конкурсе проводимом со стороны Центрального Банка в номинациях «Банк-лидер по развитию электронной торговли» и «Банк-лидер по инфраструктуре бесконтактных POS-терминалов».

В течение 2016-го года по картам, эмитированным МБА, проведено свыше 28 миллионов операций совокупным объемом свыше 4 млрд. манатов.

На сегодняшний день число активных пластиковых карт МБА составляет 1,3 млн. единиц. Сеть банкоматов МБА насчитывает 763 единиц и является крупнейшей в Азербайджане. Число POS-терминалов банка, установленных в различных торгово-сервисных пунктах, достигло 11 300 единиц.

МБА постоянно развивает инфраструктуру электронного банкинга с целью расширения охвата безналичных платежей в стране. МБА стал первым банком в стране, применившим технологии бесконтактной оплаты посредством карт VISA PayWave  и MasterCard PayPass. МБА также впервые в стране совместно с Visa International начал применение политики нулевой ответственности (Zero liability).

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937.

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