Индонезийка тренировалась убивать Ким Чен Нама в аэропорту Камбоджи

Гражданка Индонезии Сити Айсиа, которая была арестована и предана суду в Малайзии по делу об убийстве Ким Чен Нама, за три недели до этого отрабатывала в аэропорту столицы Камбоджи свои действия при нападении. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источник, близкий к расследованию, передает ТАСС.

"21 января она вместе с подозреваемым по этому делу гражданином КНДР находилась в аэропорту Пномпеня. Она три раза подбегала сзади к незнакомым людям и наносила им на лицо масло, говоря при этом, что они участвуют в розыгрыше", - приводит телеканал слова источника, который утверждает, что именно северокорейский гражданин говорил Айсие, что делать, готовя ее таким образом к нападению на Ким Чен Нама.

Кроме того, по сведениям NHK, 13 января в столицу Камбоджи прибыла арестованная по этому делу гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Отмечается, что тем же рейсом в Пномпень прилетели еще двое северокорейцев, которых подозревает полиция Малайзии. Сотрудник одного из отелей в столице Камбоджи также подтвердил NHK, что Доан Тхи Хуонг снимала там номер в середине января.