В Ереване расправляются с противниками Саргсяна

Накануне вечером в ереванском районе Ачапняк члены команды кандидата в депутаты от правящей Республиканской партии Армении Армана Саакяна подкараулили и попытались расправиться с депутатом парламента нынешнего созыва от партии «Процветающая Армения», кандидатом в депутаты от блока «Царукян» Вааном Карапетяном. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь блока «Царукян» Ваник Элизбарян.

В свою очередь, Гагик Царукян приказал своим сторонникам найти и наказать виновных в этом нападении.

В то же время в другом районе Еревана произошло нападение на сторонников движения ЕЛК во главе с Николом Пашиняном. Оппозиционеров избили, когда они хотели провести агитацию в здании одной из школ.