Россия не пропускает тонны азербайджанских яблок

12 фур с азербайджанскими яблоками почти месяц не могут попасть в Россию, застряв в открытом поле на границе с Дагестаном, сообщает haqqin.az.

Магарамкентский таможенный пост не дает добро на выпуск в Россию яблок из Азербайджана, принадлежащих компании ООО «СоюзАгроКонтракт», рассказали в Ассоциации производителей, импортеров и экспортеров фруктов и овощей (АПИЭФО).

За последние три с половиной недели на Магарамкентском таможенном посту в селе Яраг-Казмаляр скопилось более десяти фур. Транспортировкой азербайджанских яблок занимались две российские компании, одна из них – ООО «Компания ФРЕШ», которая вместе с отправителем – компанией ООО «СоюзАгроКонтракт» – обратилась за помощью к ассоциации.

По словам руководителя проекта АПИЭФО Вадима Анискина, грузоотправителю причину задержки яблок таможенники никак не объяснили. Однако намекнули водителям, что сомневаются в происхождении груза.

«На словах было заявлено: «Слишком много в последнее время яблок из Азербайджана поступает». Хотя все сопроводительные документы были оформлены безукоризненно: сертификаты о происхождении и прочее, – рассказывает представитель ассоциации. – Грузоотправителю никаких документов местная таможня не предоставила. Только вручила акт о том, что 150 килограммов яблок различных сортов из разных машин изъято для проведения экспертизы. Какой экспертизы, никто не знает. В Россельхознадзоре нам сообщили, что таможня может взять товар для экспертизы, если у нее есть подозрения, что это контрабанда, но сама экспертиза должна быть сделана достаточно быстро. Уже несколько недель прошло, а результатов анализа мы до сих пор не знаем.

Водители уже на грани нервного срыва. Хоть это и южный Дагестан, но там все равно достаточно холодно. Представьте себе, люди в чистом поле – без денег, в антисанитарных условиях. Вообще этот пост пользуется дурной славой. В интернете много сообщений о случаях вымогательства на нем и криминогенной обстановке. Вроде бы взятки не просили. Но, может быть, своими действиями намекали на то, что нужно дать».

Из-за простоя грузоотправитель, транспортные компании и грузополучатель несут огромные финансовые и репутационные потери. Перевозчикам приходится расходовать дизельное топливо, чтобы поддерживать требуемые климатические условия внутри полуприцепов, при этом взять топливо на таможенном посту негде. Яблоки постепенно теряют товарный вид. Грузополучателю грозят штрафы, выставленные российскими федеральными розничными сетями за нарушение сроков поставки яблок из Азербайджана.

Задержанные яблоки были выращены в Гусарском районе Азербайджана, говорит Вадим Анискин. Приграничный район азербайджанцы выбрали не случайно.

«Компания купила хорошие земли недалеко от этого таможенного поста, буквально в 20 километрах, и выращивает там яблоки, хурму, персики и другие фрукты. Они построили современные хранилища, закупили технику, хорошие саженцы во Франции, Испании и были нацелены на поставки яблок именно в Россию, поскольку у нас сейчас есть дефицит из-за контрсанкций. Каждый год они расширяются – покупают по 50 гектаров земли. Сейчас у них около 550 гектаров земли, где выращиваются в основном яблоки. И до недавних пор проблем с экспортом в Россию не было», – рассказывает руководитель проекта АПИЭФО.

Ассоциация направила письма на Магарамкентский таможенный пост, в Дагестанскую таможню, Северо-Кавказское таможенное управление и центральный аппарат ФТС России – Главное управление организации таможенного оформления и таможенного контроля и Аналитическое управление с просьбой разъяснить ситуацию. Но все обращения остались без ответа.

«Никакого интереса со стороны центрального аппарата не было. Но дело получило большую огласку: грузоотправитель пожаловался послу Азербайджанской Республики в РФ, который близко к сердцу воспринял этот вопрос. Однако ФТС России по-прежнему никак не реагирует, – говорит Вадим Анискин. - Этот инцидент уже нанес вред хорошим, добрососедским, взаимовыгодным внешнеэкономическим отношениям Азербайджана и России. Все недоумевают и не верят, что такое может быть. Бывает, один день, два дня задержка, а здесь – неделями стоят. Но надеемся, что что-то изменится.

Если новый руководитель ФТС России хочет как-то себя проявить, он должен этим вопросом заняться – и должны полететь головы: и непосредственно на Магарамкентском таможенном посту, и на Дагестанской таможне, и в Северо-Кавказском таможенном управлении».