«Отношения с Азербайджаном остаются одним из внешнеполитических приоритетов Ирана. Наша страна близка с Азербайджаном как географически, так и ментально», - сказал haqqin.az экс-министр иностранных дел ИРИ Манучехр Моттаки.

Моттаки отметил, что сегодня реализуются крупные международные проекты, что еще больше сблизит два государства.

«Буквально вчера я спросил президента Азербайджана Ильхама Алиева, как он видит развитие двусторонних отношений с Ираном, и глава вашего государства ответил, что они уже сейчас на высоком уровне и будут расширяться и далее.

Нас не могут не радовать такие взаимосвязи, потому что тесное сотрудничество между двумя странами в интересах наших народов. Правительства двух стран и далее должны прикладывать усилия для еще большего развития наших отношений. Потенциал наших отношений очень высок, у стран выгодное геостратегическое положение, которые мы должны использовать. Нам не нужны советы третьих стран, мы как братья всегда сможем договориться по всем интересующим нас вопросам», - уверен иранский экс-министр.

Моттаки отметил, что еще в бытность министром он предложил азербайджанскому и армянскому коллегам провести трехстороннюю встречу.

«Это наш регион, и мы сами должны решать все спорные вопросы без подсказок извне. Иран всегда готов оказать содействие в примирении сторон, ибо всегда выступает за мир в регионе», - считает экс-министр.