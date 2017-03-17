 

Экс-глава МИД Ирана из Баку: «Буквально вчера я спросил Ильхама Алиева…» эксклюзив

Автор: Записал Заур Расулзаде, отдел политики 

«Отношения с Азербайджаном остаются одним из внешнеполитических приоритетов Ирана. Наша страна близка с Азербайджаном как географически, так и ментально», - сказал haqqin.az экс-министр иностранных дел ИРИ Манучехр Моттаки.

Манучехр Моттаки

Моттаки отметил, что сегодня реализуются крупные международные проекты, что еще больше сблизит два государства.

«Буквально вчера я спросил президента Азербайджана Ильхама Алиева, как он видит развитие двусторонних отношений с Ираном, и глава вашего государства ответил, что они уже сейчас на высоком уровне и будут расширяться и далее.

Нас не могут не радовать такие взаимосвязи, потому что тесное сотрудничество между двумя странами в интересах наших народов. Правительства двух стран и далее должны прикладывать усилия для еще большего развития наших отношений. Потенциал наших отношений очень высок, у стран выгодное геостратегическое положение, которые мы должны использовать. Нам не нужны советы третьих стран, мы как братья всегда сможем договориться по всем интересующим нас вопросам», - уверен иранский экс-министр.

Моттаки отметил, что еще в бытность министром он предложил азербайджанскому и армянскому коллегам провести трехстороннюю встречу.

«Это наш регион, и мы сами должны решать все спорные вопросы без подсказок извне. Иран всегда готов оказать содействие в примирении сторон, ибо всегда выступает за мир в регионе», - считает экс-министр.

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