В Сумгаите расположено единственное в Азербайджане детское кладбище. Как сообщает телеканал ARB, появление этого кладбища связано с высокой детской смертностью в городе, когда он был крупнейшим химическим центром СССР.

На заводах и химических предприятиях тогда работало более 15 тысяч женщин. При этом они выходили на опасную для здоровья работу даже во время беременности.

В итоге дети рождались либо уже больными, либо заболевали через несколько лет. По словам педиатров, во времена СССР детская смертность в Сумгаите была в два раза выше, чем в других городах Азербайджана.

Сегодня опасных для здоровья граждан фабрик и заводов в Сумгаите нет. Но как напоминание о тех страшных временах осталось детское кладбище, которое сегодня практически никто не посещает.