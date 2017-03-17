 

SOCAR исключили из тендеров на поставку природного газа в Украину

Автор: Отдел информации 

Филиал «Центр обеспечения производства» (ЦОП) ПАО «Укрзализныця» исключил компанию «СОКАР Украина» из тендеров на поставку природного газа. Об этом говорится в тендерной документации компании, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают «Українські Новини».

Причиной такого решения тендерного комитета стало «отсутствие у трейдера документально подтвержденного опыта выполнения аналогичного договора».

Отмечается, что речь идет о тендерах на поставку 36,6 млн куб. м природного газа.

Кроме SOCAR «Укрзализныця» по разным причинам дисквалифицировала «Эско-Пивнич», «Евроэнерготрейд», «Группу УМВБ» и «Газовую компанию Энергоком».

797 просмотров


Старости
Глава Дашкесана снова вышел на ринг
Глава Дашкесана снова вышел на ринг видео; фото
Наша погода
Сегодня 13° / 5°
18 Март 12° / 6°
19 Март 11° / 4°
20 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Депутат Ариф Рагимзаде: «Тарифный совет обанкротил йодовый завод в Нефтчале»
Минналогов перевыполнило план даешь пятилетку!
NIKOIL | Bank открыт для клиентов в праздничные дни
SOCAR исключили из тендеров на поставку природного газа в Украину
Единственное в Азербайджане детское кладбище фото; видео
Экс-глава МИД Ирана из Баку: «Буквально вчера я спросил Ильхама Алиева…» эксклюзив
Россия не пропускает тонны азербайджанских яблок
В Ереване расправляются с противниками Саргсяна
Индонезийка тренировалась убивать Ким Чен Нама в аэропорту Камбоджи
Межбанк среди лидеров в развитии электронной торговли
Израиль доказал: Азербайджан неуязвим для атак ракет «земля-земля»
В Баку едут футболисты «Баварии», «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» обновлено
Как Араз Ализаде в Картахене столкнулся с дашнаками депутат в гостях у haqqin.az
Столкновения между протестующими и полицией в Ереване фото
Турция планирует вернуть в Европу десятки тысяч беженцев
МИД Грузии: Россия поставила комплексы С-300 в Абхазию
Гражданином Украины можно стать за $100 тысяч
Посол Греции вызван в МИД Азербайджана
США не исключают применения силы против КНДР
Меркель: «Турецкие политики могут выступать в ФРГ»
Сирийские ракеты упали в Иордании
Ранение армянского генерала в Карабахе: раскрыты обстоятельства
Мадуро приказал арестовать пекарей за круассаны
Артур Расизаде с парламентской трибуны критикует банки
Саудовский принц на переговорах с президентом Ильхамом Алиевым фото