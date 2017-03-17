SOCAR исключили из тендеров на поставку природного газа в Украину

Филиал «Центр обеспечения производства» (ЦОП) ПАО «Укрзализныця» исключил компанию «СОКАР Украина» из тендеров на поставку природного газа. Об этом говорится в тендерной документации компании, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают «Українські Новини».

Причиной такого решения тендерного комитета стало «отсутствие у трейдера документально подтвержденного опыта выполнения аналогичного договора».

Отмечается, что речь идет о тендерах на поставку 36,6 млн куб. м природного газа.

Кроме SOCAR «Укрзализныця» по разным причинам дисквалифицировала «Эско-Пивнич», «Евроэнерготрейд», «Группу УМВБ» и «Газовую компанию Энергоком».