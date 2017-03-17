 

NIKOIL | Bank открыт для клиентов в праздничные дни

 

С целью обеспечения удобного доступа населения к услугам NIKOIL | Bank в праздничные дни будут функционировать три филиала банка.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, с 20 по 24 марта Центр клиентского обслуживания NIKOIL | Bank по адресу улица Пушкина, 30 будет обслуживать своих клиентов с 10:00 до 20:00, а филиалы в городах Гянджа (улица Низами 62) и Габала (улица Г. Алиева 45) с 10:00 до 17:00.

В эти дни будут приниматься оплаты по всем видам кредитов, а также проводиться операции по купле и продаже иностранных валют.

NIKOIL | Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil

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