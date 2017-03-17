Депутат Ариф Рагимзаде: «Тарифный совет обанкротил йодовый завод в Нефтчале»

Завод по производству йода в Нефтчале на грани закрытия. Об этом во время выступления в Милли Меджлисе заявил председатель парламентского комитета по региональным вопросам Ариф Рагимзаде, сообщает haqqin.az.

Депутат обвинил Тарифный совет в том, что принятые им решения по повышению тарифов на электроэнергию фактически привели предприятие на грань банкротства.

«Этот завод занимается производством стратегической продукции, большая часть которой экспортируется за рубеж. Однако решение Тарифного совета создало проблемы в его деятельности. Завод столкнулся с угрозой закрытия», - сказал он.

Депутат предложил включить это предприятие в список крупных заводов, которым предлагаются льготы на электроэнергию.

Напомним, ранее haqqin.az писал о том, что рабочие завода провели забастовку, требуя выплатить задолженность по зарплате. Год назад завод посетил его владелец - российский миллиардер Искандер Халилов. Он поручил, чтобы руководство завода, несмотря на кризис, не увольняло сотрудников.

«Азерйод» ежегодно производит около 300 тонн йода. Это в 20 раз больше потребностей Азербайджана. Завод считается самым крупным в СНГ и третьим в мире.