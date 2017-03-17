 

Громкое дело в Баку: врача признали невиновным по следам наших выступлений

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

Похоже, в резонансном деле, связанном с кончиной пациента в клинике Bakı Sağlamlıq Mərkəzi, поставлена окончательная точка. Ясамальский районный суд Баку накануне полностью оправдал врача, при этом истцы уже во второй раз не явились на заседание.

Как сообщал haqqin.az, события разворачивались в клинике Bakı Sağlamlıq Mərkəzi (Бакинский центр здоровья) в августе 2016 года, где от тромбоза кишечника скончался житель Баку 67-летний Владимир Зотов.

Дочери скончавшегося пациента клиники выступили в прессе с обвинениями в адрес заведующего хирургическим отделением клиники Эльчина Азизова. Врач категорически отрицал все обвинения, утверждая, что состояние пациента к моменту поступления его в клинику было критическим, и потому он предложил провести операцию.

В то же время Э.Азизов отмечает, что перенесенные больным три инфаркта делали операцию крайне рискованной для жизни Зотова. Но несмотря на это, он все же предложил провести диагностическую лапароскопию. Однако дочери пациента настояли на проведении операции другим врачом, которого они пригласили сами. Однако операция не помогла - спасти жизнь Владимира Зотова не удалось.

Через некоторое время в ряде интернет-изданий дочери Зотова обвинили врача Эльчина Азизова в халатном отношении к своим обязанностям, и разбирательство переместилось в судебные инстанции.

Напомним, в дело неожиданно вмешался посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, обратившийся по этому случаю даже в МИД Азербайджана.

Между тем в заключении медицинского эксперта по поводу кончины Зотова говорится, что пациент поступил в клинику со сложно диагностируемой патологией. Отмечено, что для установления диагноза требовалось определенное время, поэтому врачи клиники решили воспользоваться соответствующей законам медицины методикой динамичного наблюдения. Тромбоз сосудов кишечника - одна из самых сложных с точки зрения диагностики патологий, лечение которой часто ведет к тяжелым осложнениям и летальному исходу. Более того, смерть пациента наступает в 85-100 процентах случаев. Установление диагноза путем лапароскопии – лучшее, что могут предпринять врачи в подобной ситуации, что и предложил Азизов. Все это указано в экспертном заключении.

В итоге комиссия Минздрава не нашла признаков вины врачей в смерти Валерия Зотова. А еще Ясамальский суд Баку подтвердил – доктор Эльчин Азизов ни в чем не виновен.

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