 

«Азеригаз» о трагедии в Хырдалане

Автор: Отдел информации 

4 апреля 2016 года сотрудники производственного объединения «Азеригаз» провели технический осмотр газового оборудования квартиры, где 15 марта этого года от отравления угарным газом погибли пять девушек, сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью ПО «Азеригаз».

Во время техосмотра было выявлено, что в квартире установлена обогревательная печь иранского производства, в ванной комнате труба дымохода изготовлена не из металла, отсутствуют вентиляционные отверстия на дверях в ванную комнату, газовая труба проходит через спальню.

По итогам техосмотра был составлен акт и опломбированы газовая колонка и обогревательная печь. Все это было проведено в присутствии квартиранта Ниямеддина Мамедова, который и подписал акт №0512181, один экземпляр которого был выдан и ему. Также ему было объявлено, что подача газа будет возобновлена лишь после устранения всех выявленных недостатков.

В сообщении ПО «Азеригаз» отмечается, что, согласно решению Кабмина от 12 мая 2011 года, до июня прошлого года в квартирах сотрудниками ПО проводились техосмотры.

После решения Кабмина о внесении изменений в «Правила использования газа» от 29 апреля 2016 года осмотр газового оборудования и газовых труб в квартирах не входит в полномочия ПО «Азеригаз».

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