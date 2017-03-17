В ходе спецоперации сотрудников Службы государственной безопасности Азербайджана пресечена попытка контрабандного ввоза в страну крупной партии психотропного вещества MDMA (экстази). Об этом haqqin.az сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ Азербайджана.

15 марта 2017 года в результате спецоперации были задержаны Алекпер Закир оглу Мамедов и Шамистан Али оглу Мустафаев, которые подозреваются в том, что планировали незаконное распространение психотропного вещества в местах скопления молодежи.

В ходе расследования изъято большое количество таблеток MDMA и таблеток «Прегабалин» - препарата, обладающего сильным психотропным воздействием.