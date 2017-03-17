Шахин Султанов приговорен к 8,5 года условно

Сегодня в здании Насиминского районного суда завершился судебный процесс по делу бывшего командующего ВМС Азербайджана вице-адмирала Шахина Султанова.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова был зачитан приговор, согласно которому Шахин Султанов приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Отметим, что государственный обвинитель потребовал приговорить Ш.Султанова к 13 годам лишения свободы.

Напомним, Республиканская военная прокуратура распространила заявление о проведении проверки в ВМС, в ходе которых были обнаружены правонарушения.

В связи с обнаруженными правонарушениями Республиканской военной прокуратурой по соответствующим статьям было возбуждено уголовное дело. Были задержаны несколько человек, в том числе бывший командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Шахин Султанов. На основе представления Республиканской военной прокуратуры 23 апреля 2015 года Бакинский военный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Ш.Султанов обвинялся по статьям 313 (служебный подлог) и 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере).

Некоторое время назад в Бакинском военном суде было рассмотрено ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста в отношении Шахина Султанова на домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство и вынес об этом соответствующее постановление.