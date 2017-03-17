 

Шахин Султанов приговорен к 8,5 года условно

Автор: Отдел информации 

Сегодня в здании Насиминского районного суда завершился судебный процесс по делу бывшего командующего ВМС Азербайджана вице-адмирала Шахина Султанова.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова был зачитан приговор, согласно которому Шахин Султанов приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Отметим, что государственный обвинитель потребовал приговорить Ш.Султанова к 13 годам лишения свободы.

Напомним, Республиканская военная прокуратура распространила заявление о проведении проверки в ВМС, в ходе которых были обнаружены правонарушения.

В связи с обнаруженными правонарушениями Республиканской военной прокуратурой по соответствующим статьям было возбуждено уголовное дело. Были задержаны несколько человек, в том числе бывший командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Шахин Султанов. На основе представления Республиканской военной прокуратуры 23 апреля 2015 года Бакинский военный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Ш.Султанов обвинялся по статьям 313 (служебный подлог) и 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере).

Некоторое время назад в Бакинском военном суде было рассмотрено ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста в отношении Шахина Султанова на домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство и вынес об этом соответствующее постановление.

2232 просмотров


Старости
Экс-глава МИД Ирана из Баку: «Буквально вчера я спросил Ильхама Алиева…»
Экс-глава МИД Ирана из Баку: «Буквально вчера я спросил Ильхама Алиева…» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 13° / 5°
18 Март 12° / 6°
19 Март 11° / 4°
20 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

При обстреле мечети в Йемене погибли 20 человек
«Азерсу» получит 14 миллионов манатов
Додон привез Путину вино
Президент Ильхам Алиев выделил деньги Аллахшукюру Пашазаде
Партия Левона Тер-Петросяна обратилась к Армении: «Нам нужен мир с Азербайджаном!»
Королева красоты Азербайджана вышла на свободу видео
МИД Азербайджана об открытии турецко-армянской границы
Депутат спросил Артура Расизаде: «Когда вы покинете эту должность?»
Иранский министр на переговорах с первым вице-президентом Азербайджана фото
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев
США могут передать союзникам в Азии ядерное оружие для сдерживания Северной Кореи
Шахин Султанов приговорен к 8,5 года условно
Центробанк о новом курсе маната
Ночные бары в Баку останутся без наркотиков спецоперация СГБ
«Азеригаз» о трагедии в Хырдалане
Громкое дело в Баку: врача признали невиновным по следам наших выступлений
Депутат Ариф Рагимзаде: «Тарифный совет обанкротил йодовый завод в Нефтчале»
Минналогов перевыполнило план даешь пятилетку!
NIKOIL | Bank открыт для клиентов в праздничные дни
SOCAR исключили из тендеров на поставку природного газа в Украину
Единственное в Азербайджане детское кладбище фото; видео
Экс-глава МИД Ирана из Баку: «Буквально вчера я спросил Ильхама Алиева…» эксклюзив
Россия не пропускает тонны азербайджанских яблок
В Ереване расправляются с противниками Саргсяна
Индонезийка тренировалась убивать Ким Чен Нама в аэропорту Камбоджи