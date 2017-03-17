 

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз, сообщает официальный сайт главы государства.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником Новруз, желаю здоровья, хорошего настроения».

Президент Ильхам Алиев в поздравлении подчеркнул, что Новруз отмечается во всех уголках нашей страны как истинно народный праздник.

«Я посылаю свои поздравления азербайджанскому солдату, стойко стоящему на защите наших земель. Еще раз поминая с почтением вечную память героических сынов, отдавших жизни, защищая территориальную целостность Родины, желаю их душам упокоения, а их близким - терпения.

То, что проживающие за рубежом наши соотечественники вместе с нами отмечают Новруз байрам, символизирует солидарность азербайджанцев мира и делает крепче их привязанность к нашей Родине. Желаю, чтобы своим приходом этот праздник принес в каждый дом, каждый очаг изобилие, подарил каждому радость.

Поздравляю наш народ с праздником Новруз», - говорится в поздравлении главы государства.

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