 

Иранский министр на переговорах с первым вице-президентом Азербайджана фото

 

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась сегодня с делегацией под руководством министра связи и информационных технологий Ирана Махмуда Ваези, сообщает АзерТАдж.

Поприветствовав гостей, первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что очень рада тому, что связи между странами охватывают многие сферы и что эти связи построены на взаимном уважении.

Сказав, что отношения между Азербайджаном и Ираном опираются на исторические корни, Мехрибан Алиева довела до внимания, что после восстановления Азербайджаном независимости между странами было подписано много документов. Она отметила, что взаимные визиты президентов Азербайджана и Ирана демонстрируют самый высокий уровень отношений.

Коснувшись связей, налаженных во многих сферах, первый вице-президент Азербайджана сказала, что существуют более широкие возможности для сотрудничества в гуманитарной сфере, и подчеркнула, что готова оказать поддержку этому сотрудничеству.

Министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези поздравил Мехрибан Алиеву с назначением первым вице-президентом Азербайджана, выразил уверенность в том, что она внесет вклад в дальнейшее развитие ирано-азербайджанских связей.

Махмуд Ваези сказал, что проинформирован о деятельности Фонда Гейдара Алиева, руководимого Мехрибан Алиевой, высоко оценил работу, осуществляемую Фондом.

Сказав, что стал свидетелем праздничного настроения в стране, гость отметил, что этот праздник торжественно отмечают в Азербайджане, и передал поздравления в связи с праздником.

 

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