Депутат спросил Артура Расизаде: «Когда вы покинете эту должность?»

«Артур муаллим, я и мои коллеги всегда высоко ценили вашу искренность. Вы продемонстрировали свою преданность президенту, народу, государству. Но когда вы покинете эту должность? Это знает президент. Если новый премьер-министр сможет проявить такие же качества, как и у вас, то было бы хорошо», - сказал сегодня депутат Милли Меджлиса Захид Орудж, сообщает Qafqazinfo.

До этого в своем выступлении депутат сказал, что государство было щедрым в период нефтяной эпохи.

«Дома облицовываются, что не может не радовать, но облицовку делают только той части домов, что выходит на дорогу. В двух министерствах Азербайджана орудовали преступные группировки. Почему обо всем этом мы не говорили раньше? Это парламент, и здесь надо обсуждать все. Может, это кому-то и не понравится, но надо говорить об этом. Международный банк присвоил и разбазарил большие деньги, но разве мы не знали об этом?» - заявил депутат.