 

МИД Азербайджана об открытии турецко-армянской границы

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Милли Меджлисе в ходе своего последнего визита в Азербайджан вновь заявил о решительной позиции Анкары по вопросу открытия турецко-армянской границы. Эрдоган отметил, что Турция закрыла границу с Арменией после оккупации Арменией азербайджанских земель, и граница может быть открыта только после деоккупации. Об этом сказал сегодня официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя вопрос открытия турецко-армянской границы, передает пресс-служба МИД.

Ранее глава МИД России в интервью армянским СМИ затронул вопрос открытия турецко-армянской границы.

«Турция поддерживает решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана, согласно нормам и принципам международного права и соответствующим резолюциям СБ ООН. Эта справедливая позиция братской Турции высоко оценивается азербайджанским правительством и народом», - сказал Гаджиев.

Необходимо также отметить, что Армения выступает с территориальными претензиями к Турции и эти претензии отражены в конституции этой страны, сказал Гаджиев.

«Армения необоснованно обвиняет Турцию в вымышленном «геноциде», который не имеет никакой исторической основы. Отказ Армении от оккупации азербайджанских территорий и от претензий в отношении соседних государств в итоге способствует установлению устойчивого мира в регионе, восстановлению транспортных коммуникаций и всестороннему региональному сотрудничеству. От этого в первую очередь выиграет Армения и армянский народ», - сказал официальный представитель МИД.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией были разорваны в 1993 году. Причиной разрыва отношений и закрытия в 1993 году турецко-армянской границы стали претензии Еревана на признание в мире так называемого «геноцида армян» и оккупация армянскими вооруженными формированиями территорий Азербайджана.

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