 

Королева красоты Азербайджана вышла на свободу видео

 

«На словах трудно передать чувства, испытываемые при выходе на свободу. Я до сих пор в шоке и не могу поверить в это», - заявила бывшая победительница конкурса красоты Азербайджана, модель Галина Бабаева, освобожденная согласно подписанному 16 марта президентом Ильхамом Алиевым указу о помиловании, сообщает Report.

По словам Г.Бабаевой, она была осуждена за квартирную кражу и приговорена к 9 годам лишения свободы.

«До истечения срока моего заключения оставалось 3 года и 7 месяцев. Я очень обрадовалась, увидев свое имя в списке людей, получивших свободу согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым указу о помиловании. За это я выражаю главе государства глубокую благодарность. Этот Новруз стал для нашей семьи двойным праздником», - заявила Г.Бабаева.

Отметим, что Г.Бабаева является победительницей прошедшего в 2002 году в Турции конкурса «Мисс Шарм Азербайджан-2002» (Miss Şarm Azərbaycan-2002). После победы ее приглашали на фотосессии в журналы. Позже Г.Бабаева была приговорена к 9 годам тюрьмы за кражу из квартиры своего спонсора ювелирных изделий.

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