Партия Левона Тер-Петросяна обратилась к Армении: «Нам нужен мир с Азербайджаном!»

Развитие Армении прямым образом зависит от заключения мира в Карабахе, сказал журналистам сегодня, 17 марта, руководитель парламентской фракции «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян, сообщает Спутник Армения.

Напомним, лидером «Армянского национального конгресса» является экс-президент Армении Левон Тер-Петросян.

Он надеется, что армяне со всей ответственностью подойдут к выборам.

По словам Л.Зурабяна, основным вопросом, стоящим перед страной, является карабахский конфликт, который не позволяет стране развиваться. По мнению Зурабяна, сохранение статус-кво в Карабахе и стабильное развитие страны несовместимы.

Он отметил, что мирное решение конфликта — единственный путь к выходу из гонки с Азербайджаном.

Говоря о мирном решении конфликта, Зурабян подразумевает Мадридские принципы. По его словам, они уже обсуждались сторонами, а гарантом выполнения соглашений будет международное сообщество в лице стран-сопредседателей. Таким образом, Азербайджан не посмеет их нарушить. Не подвергается сомнению, по его словам, право на самоопределение и безопасность Карабаха.