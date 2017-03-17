 

Партия Левона Тер-Петросяна обратилась к Армении: «Нам нужен мир с Азербайджаном!»

Автор: Отдел Армении 

Развитие Армении прямым образом зависит от заключения мира в Карабахе, сказал журналистам сегодня, 17 марта, руководитель парламентской фракции «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян, сообщает Спутник Армения.

Напомним, лидером «Армянского национального конгресса» является экс-президент Армении Левон Тер-Петросян.

Он надеется, что армяне со всей ответственностью подойдут к выборам.

По словам Л.Зурабяна, основным вопросом, стоящим перед страной, является карабахский конфликт, который не позволяет стране развиваться. По мнению Зурабяна, сохранение статус-кво в Карабахе и стабильное развитие страны несовместимы.

Он отметил, что мирное решение конфликта — единственный путь к выходу из гонки с Азербайджаном.

Говоря о мирном решении конфликта, Зурабян подразумевает Мадридские принципы. По его словам, они уже обсуждались сторонами, а гарантом выполнения соглашений будет международное сообщество в лице стран-сопредседателей. Таким образом, Азербайджан не посмеет их нарушить. Не подвергается сомнению, по его словам, право на самоопределение и безопасность Карабаха.

3254 просмотров


Старости
Экс-глава МИД Ирана из Баку: «Буквально вчера я спросил Ильхама Алиева…»
Экс-глава МИД Ирана из Баку: «Буквально вчера я спросил Ильхама Алиева…» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 13° / 5°
18 Март 12° / 6°
19 Март 11° / 4°
20 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

При обстреле мечети в Йемене погибли 20 человек
«Азерсу» получит 14 миллионов манатов
Додон привез Путину вино
Президент Ильхам Алиев выделил деньги Аллахшукюру Пашазаде
Партия Левона Тер-Петросяна обратилась к Армении: «Нам нужен мир с Азербайджаном!»
Королева красоты Азербайджана вышла на свободу видео
МИД Азербайджана об открытии турецко-армянской границы
Депутат спросил Артура Расизаде: «Когда вы покинете эту должность?»
Иранский министр на переговорах с первым вице-президентом Азербайджана фото
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев
США могут передать союзникам в Азии ядерное оружие для сдерживания Северной Кореи
Шахин Султанов приговорен к 8,5 года условно
Центробанк о новом курсе маната
Ночные бары в Баку останутся без наркотиков спецоперация СГБ
«Азеригаз» о трагедии в Хырдалане
Громкое дело в Баку: врача признали невиновным по следам наших выступлений
Депутат Ариф Рагимзаде: «Тарифный совет обанкротил йодовый завод в Нефтчале»
Минналогов перевыполнило план даешь пятилетку!
NIKOIL | Bank открыт для клиентов в праздничные дни
SOCAR исключили из тендеров на поставку природного газа в Украину
Единственное в Азербайджане детское кладбище фото; видео
Экс-глава МИД Ирана из Баку: «Буквально вчера я спросил Ильхама Алиева…» эксклюзив
Россия не пропускает тонны азербайджанских яблок
В Ереване расправляются с противниками Саргсяна
Индонезийка тренировалась убивать Ким Чен Нама в аэропорту Камбоджи