Президент Ильхам Алиев выделил деньги Аллахшукюру Пашазаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о финансировании мероприятий, которые будет проводить Управление мусульман Кавказа в связи с объявлением 2017 года в Азербайджане Годом исламской солидарности, сообщает официальный сайт главы государства.

В распоряжении отмечается, что в рамках Года исламской солидарности УМК в мечетях и общественных местах различных регионов с участием государственных и религиозных деятелей, представителей различных конфессий и общественности будет проводить просветительские мероприятия, а также конференции в ряде зарубежных стран.

С целью проведения мероприятий по защите, пропаганде исламских ценностей и укреплению сотрудничества в этой сфере в рамках Года исламской солидарности из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год Резервного фонда президента УМК выделено 3 (три) миллиона манатов.