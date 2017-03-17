 

«Азерсу» получит 14 миллионов манатов

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азерсу» из госбюджета 14 миллионов манатов на дополнительные меры по улучшению водоснабжения населения. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, данные средства будут использованы на создание системы водоснабжения в 170 населенных пунктах в 22 районах страны. Это позволит улучшить водоснабжение 267 тыс. человек.

Средства на эти цели будут выделены Минфином из госбюджета на 2017 год в рамках государственных капитальных вложений.

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